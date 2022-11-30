Россиянам дали совет по выбору вкусных мандаринов

Близится Новый год и на праздничном столе будут традиционные яркие цитрусы. Но мандарины уже сейчас можно найти на прилавках. Как не ошибиться с выбором фруктов, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Вкусовые качества зависят от сорта. При покупке нужно обращать внимание на внешнее состояние плода и запах, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

«Абхазские – с кислинкой, у них более рыхлая шкурка. Турецкие тоже кислые. Кому-то нравятся марокканские – они сладкие, более круглые и яркие. Есть испанские, они тоже послаще»,

– говорит Соломатина.

Качественный мандарин должен хорошо пахнуть, на нем не должно быть плесени. Не стоит брать и подсохшие фрукты – залежавшийся мандарин теряет свои свойства, считает диетолог.

«У абхазских мандаринов мякоть от шкурки отстает, он легко чистится. Если вы помяли в руках и увидели, что мякоть вся съежилась, то это признак того, что такой мандарин лежит давно. Мандарин не должен быть высохшим: мякоть может быть не сочной», – подчеркнула Соломатина.

Плоды сохраняют полезные свойства довольно долго благодаря кожуре, но лежалые мандарины теряют органолептические свойства, у них уменьшается витаминный состав. // фото unsplash.com