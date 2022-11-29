Морщины и второй подбородок – раскрыто влияние смартфона на внешность

Те, кто не выпускает смартфон из рук, могут впоследствии столкнуться с неприятными изменениями во внешности. В беседе с газетой «Известия» пластический хирург Рашид Велиханов объяснил, что длительное использование гаджета чревато головной болью, появлением морщин и второго подбородка.

Корпус устройства грязнее чем крышка унитаза. По словам врача, на нем в десять раз больше бактерий. При использовании гаджета есть риск загрязнить кожу лица, в результате могут появиться прыщи, раздражение и высыпание. Чтобы этого не случилось, телефон нужно протирать антисептиком.

Когда человек пользуется телефоном, то обычно наклоняет голову под углом 45 градусов. Из-за этого могут возникнуть морщины в подбородочной области. У явления даже есть обозначение - техно-шея. Также длительное использование телефона с наклоненной шеей может привести к изменению овала лица, появлению брылей. Хирург остановился и на излучении.

«Цифровое излучение Led дисплея телефона после 22:00 нарушает гормональный переход в ночное время. Нарушается выработка «гормонов молодости», таких как мелатонин и соматотропин. В следствии чего возникает «цифровое старение», при котором повышается чувствительность, потеря тургора кожи и снижение местного иммунитета», - предостерег Велиханов. // фото unsplash.com