Риск заразиться менингитом через посылку назвали крайне низким

Инфекционист Сергей Вознесенский оценил риск заразиться менингитом через посылку. В беседе с агентством городских новостей «Москва» специалист назвал крайне низкой вероятность заразиться через посылку бактерией или вирусом, которые могут привести к менингиту.

«Можно ли заразиться через посылку? С вероятностью, близкой к 100%, нет. Потому что все-таки эти инфекционные агенты передаются аэрозольным механизмом, то есть это воздушно-капельный путь»,

- утверждает специалист.

По его словам, менингиты чаще всего развиваются в холодное время года на фоне снижения иммунитета. Заболевания редко бывают в виде вспышек или эпидемий, они бывают единичными.

Повышение температуры, сильная головная боль с рвотой и головокружениями, непереносимость яркого света и резких звуков могут указывать на заболевание. Самый простой симптом — усиление головной боли при попытке наклонить голову. При этих симптомах следует обращаться к врачу. По словам Вознесенского, лучшей профилактикой менингита является вакцинация, своевременное лечение ангины, гайморита и синусита.

Ранее сообщалось о случаях менингита на складе популярного маркетплейса в Московской области. На складе провели дезинфекцию, сейчас там установлен масочный режим и проводятся медицинские осмотры. // фото unsplash.com