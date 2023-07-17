Россиян призвали срочно поменять пароли в соцсетях

О необходимости срочной смены паролей в соцсетях заговорил сенатор Артем Шейкин. По его словам, в Сеть утекло большое количество персональных данных, передает РИА Новости.

Сенатор призвал россиян сделать разные пароли для различных сервисов и не повторяться. Также Шейкин советует не использовать простые слова и короткие комбинации.

«Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля», - считает сенатор. // фото unsplash.com