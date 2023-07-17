17 июля 2023, 13:52
Россиян призвали срочно поменять пароли в соцсетях
Сенатор предположил, что в сеть попало большое количество персональных данных и пароли могут быть в открытом доступе
О необходимости срочной смены паролей в соцсетях заговорил сенатор Артем Шейкин. По его словам, в Сеть утекло большое количество персональных данных, передает РИА Новости.
Сенатор призвал россиян сделать разные пароли для различных сервисов и не повторяться. Также Шейкин советует не использовать простые слова и короткие комбинации.
«Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля», - считает сенатор. // фото unsplash.com