Девушка выпала с балкона высотки под Петербургом

В Ленинградской области 18-летняя девушка погибла после падения с балкона 17-го этажа. Об этом сообщает 47news.

Трагедия произошла в Мурино ночью 16 июля. В полицию поступил сигнал об обнаружении тела девушки под окнами многоэтажки. Выяснилось, что погибшая выпала с общего балкона. Она жила в этом же доме.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета. // Фото: Istock