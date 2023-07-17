Туристку убило молнией в российском регионе

В Красноярском крае туристка погибла в результате удара молнии. Трагедия произошла в природном парке «Ергаки», сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, утром 16 июля группа туристов начала восхождение на пик Звездный. Когда люди находились на высоте 400 метров, ухудшились погодные условия. Произошел удар молнии. На месте погибла женщина, двое мужчин получили ожоги ног.

На место трагедии направлена группа спасателей, а также следователи. Проводится проверка. // Фото: freepik.com