16 июля 2023, 16:01
100 кг арабики потребовалось для приготовления одной чашечки кофе
В Твери сварили огромную чашку кофе, напиток может попасть в Книгу рекордов
Самую большую чашку кофе в России приготовили в Твери.
Достижение зафиксировали представители Книги рекордов страны, сообщает РИА Новости. Для приготовления напитка потребовалось 100 кг арабики средней степени обжарки.
В рамках празднования Дня города и 888-летия со дня основания Твери на набережной Афанасия Никитина установили чашку высотой более двух метров. Акцию придумали в компании, которая купила бизнес финской Paulig в России. В компании отметили, что отныне Тверь нанесена на кофейную карту не только России, но и мира и может претендовать на звание кофейной столицы. // фото unsplash.com