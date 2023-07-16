100 кг арабики потребовалось для приготовления одной чашечки кофе

Самую большую чашку кофе в России приготовили в Твери.

Достижение зафиксировали представители Книги рекордов страны, сообщает РИА Новости. Для приготовления напитка потребовалось 100 кг арабики средней степени обжарки.

В рамках празднования Дня города и 888-летия со дня основания Твери на набережной Афанасия Никитина установили чашку высотой более двух метров. Акцию придумали в компании, которая купила бизнес финской Paulig в России. В компании отметили, что отныне Тверь нанесена на кофейную карту не только России, но и мира и может претендовать на звание кофейной столицы. // фото unsplash.com