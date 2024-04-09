Россиян призвали отказаться от диет весной

Диетолог Маргарита Королева призвала россиян отказаться от диет весной. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как объяснила врач, потребности организма в весенний период многократно увеличиваются. Весной рацион должен быть разнообразным, подчеркнула медик.

«Должны быть источники белка, как животного, так и растительного происхождения. Должны быть источники углеводов, как простых, так и сложных»,

- пояснила Королева.

Для поддержания иммунитета весной врач также рекомендовала употреблять полезные жиры, содержащие витамины А и Е. // Фото: unsplash.com / Rachel Park