Россиян призвали не ждать снижения цен на куриные яйца

Цены на куриные яйца в России должны стабилизироваться, но их уменьшения пока что не предвидится. Об этом заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас правительство принимает меры для стабилизации цен. Но этих шагов недостаточно, чтобы стоимость яиц в обозримом будущем снизилась.

Экономист объяснил, что к повышению цен привели системные проблемы. В частности, это высокая доля импорта в производстве яиц.

Он сказал, что поддерживать российских производителей в такой ситуации практически бессмысленно. Нужно выстраивать полную технологическую цепочку именно в России, и начинать стоит с выращивания несушек. // фото: akirEVarga/ pixabay.com