Овощи и яйцо заметно подорожали в Карелии за неделю

Продукты продолжают дорожать в Карелии. За неделю с 5 по 11 декабря огурцы подорожали на 9%, яблоки – 4,2%, картофель – на 2,2%, следует из отчета Карелиястат. Сосиски, сардельки стали дороже на 5,2%, яйца куриные – 3,7%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – 2%, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 1,9%.

Цены на репчатый лук снизились на 3,9%, бананы – 2%, свеклу – 1,9%, помидоры – на 1,2%. Стала дешевле гречка, вареная колбаса, консервы овощные для детского питания.

Подорожал стиральный порошок, пылесос, колготки женские, но подешевели подгузники для детей и смартфоны. Дороже стали некоторые медикаменты. В частности, аллохол и ренгалин, но левомеколь стал дешевле.

Немного выросли цены на дизель, также возросла стоимость мойки автомобиля и проживание в гостинице.

Ранее стало известно, как за год изменились цены на куриное яйцо. // фото «Петрозаводск говорит»