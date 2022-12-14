Россиян предупредили об опасности переедания мандаринов

Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, какими последствиями грозит переедание мандаринов. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила медик, чрезмерное увлечение мандаринами может привести к высыпаниям на коже. Она подчеркнула, что любая аллергия - это испуг организма. Если что-то попадает в организм в большом количестве, он может запаниковать и выдать различные реакции.

Во-вторых, мандарины содержат много клетчатки, поэтому переедание может вызвать метеоризм, изжогу и другие подобные реакции.

Также цитрусовые не рекомендуется есть людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, панкреатит, колит, язва, поскольку продукт содержит много кислот. По той же причине опасно есть мандарины на голодный желудок.

Доктор посоветовала съедать не более четырех мандаринов в день. Лучше распределить их употребление по дню, а не съедать за раз. Впрочем, подчеркнула Соломатина, все зависит от организма конкретного человека. // Фото: unsplash.com