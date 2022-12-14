Медик назвала главный признак наличия камней в почках

Нефролог Ирина Безгина назвала самый яркий признак наличия камней в почках. Слова специалиста приводит News.ru.

Как отметила врач, если камни сдвинулись с места, они дадут о себе знать сильнейшей болью. Как правило, это боль в пояснице. Также человека может тошнить, у него может кружиться голова, температура тела может подняться до 40 градусов, возможна потеря сознания.

Одним из самых мучительных состояний для человека Безгина назвала почечную колику. «Люди реально могут орать от боли. Не возьмусь что-то советовать по препаратам и обезболивающим. Лучше сразу вызвать скорую», - порекомендовала она, добавив, что такие вызовы почти всегда заканчиваются госпитализацией.

По словам врача, УЗИ почек необходимо делать раз в год. Если проблемы с органом уже есть, эту процедуру лучше проходить каждые три месяца. // Фото: unsplash.com