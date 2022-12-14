Ребенок попал в кому после игры с пледом в Томске

В Томске восьмилетний мальчик оказался в тяжелом состоянии в реанимации после того, как запутался в пледе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 13 декабря. Родители ребенка ушли в магазин, оставив его дома с несовершеннолетним братом. Вернувшись, они обнаружили мальчика замотанным в плед, который висел на шведской стенке. Плед обмотал шею первоклассника и придушил его.

Отец мальчика оказал ему первую помощь, и ребенок задышал. Скорая помощь доставила его в больницу, где школьника подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. // Фото: unsplash.com