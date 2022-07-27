Россиян предупредили о риске внезапной смерти во время занятий спортом

Занятия спортом могут нести угрозу внезапной смерти для некоторых россиян. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова, ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовала неподготовленным людям перед занятием спортом пройти медкомиссию. Большие нагрузки требуют обязательного разрешения врача, подчеркнула Чернышова.

«Мы знаем немало случаев, когда профессиональные спортсмены умирали из-за остановки сердца. Хотя были полностью здоровы и проходили регулярные профилактические осмотры»,

- отметила врач.

Терапевт порекомендовала в первую очередь сделать электрокардиографию, поскольку большинство смертей во время занятий спортом происходит из-за проблем с сердцем. ЭКГ, по ее словам, детально расскажет о состоянии здоровья сердца и поможет предотвратить развитие уже имеющихся заболеваний.

Врач добавила, что после обследований лучше начинать занятия с простых упражнений, а не сразу брать большой вес в зале или покорять гору. Чернышова указала и на то, что нет таких хронических заболеваний, при которых категорически запрещено заниматься спортом. «Даже те люди, которые не встают с постели, могут делать небольшую гимнастику, лежа на кровати. Это усилит кровоток, будет поддерживать мышцы в рабочем состоянии. Кроме того, рекомендую делать дыхательные упражнения», - заключила она.

Напомним, 20 июля в Петрозаводске случилась трагедия. В воздухоопорном центре у стадиона «Спартак» во время футбольной игры умер 38-летний мужчина. Скорая помощь не смогла спасти пациента. Фото: unsplash.com