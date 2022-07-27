27 июля 2022, 20:47
Популярная российская блогерша погибла при падении крана
Следователи изучают обстоятельства гибели 32-летней популярной в Тюмени крановщицы
В Тюмени в результате падения крана погибла популярная TikTok-блогерша крановщица Эльвира. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, сильный ветер раскачал кабину крана при погрузке, она рухнула с высоты 12 метров.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель человека.
Отмечается, что женщина обрела популярность, выкладывая в Сеть ролики о работе крановщицей. У нее остались двое детей. Фото: кадр из блога