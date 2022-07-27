Популярная российская блогерша погибла при падении крана

В Тюмени в результате падения крана погибла популярная TikTok-блогерша крановщица Эльвира. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, сильный ветер раскачал кабину крана при погрузке, она рухнула с высоты 12 метров.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель человека.

Отмечается, что женщина обрела популярность, выкладывая в Сеть ролики о работе крановщицей. У нее остались двое детей. Фото: кадр из блога