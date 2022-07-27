Россиянам посоветовали купаться молча

Попадание воды в дыхательные пути во время купания может быть опасно для организма. Это может привести к развитию пневмонии, отметил отоларинголог Владимир Зайцев, слова специалиста приводит News.ru.

Как рассказал эксперт, грязная вода может привести к воспалительным процессам в органах дыхательной системы. Если организм с этим не справится, может развиться пневмония.

«Поднимется температура, появится слабость, кашель, тяжесть в грудной области. Это все может кончиться госпитализацией в стационар», - объяснил врач.

Обычно, отметил он, дыхательные пути защищены надгортанником. Чтобы вода не попадала туда, врач посоветовал купаться молча и не дышать ртом, поскольку в этих случаях надгортанник не закрывает трахею. «Если человек плывет, не разговаривая, то вряд ли что-то плохое с ним произойдет, максимум поперхнется водой или захлебнется и вода попадет в желудок», - подчеркнул медик.

Зайцев отнес к особой группе риска детей и людей, находящихся в состоянии опьянения. И те, и другие, как правило, не следят за безопасностью на воде, отметил врач. Фото «Петрозаводск говорит»