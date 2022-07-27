Ребенок утонул на глазах друзей в Сибири, дети промолчали о трагедии

В Омской области 26 июля пропал 11-летний мальчик. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следователи выяснили, что днем во вторник ребенок ушел гулять с двумя друзьями. Во время купания в реке Омь мальчик утонул. Его товарищи вернулись домой и ничего не рассказали взрослым, боясь ответственности.

Родители школьника забили тревогу, пытались найти сына самостоятельно, а затем обратились в полицию. Лишь днем 27 июля приятели пропавшего рассказали следователю правду о том, что произошло.

К поиску тела мальчика привлечены водолазы. Следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства трагедии. Фото СУ СК по Омской области