Молодой житель Петрозаводска умер на футбольной игре

Вечером 20 июля в Петрозаводске, в воздухоопорном центре у стадиона «Спартак» случилась трагедия. Во время футбольной игры умер 38-летний горожанин Алексей Симашко. Об этом сообщает портал Karelia.news.

По данным издания, в процессе игры мужчина внезапно почувствовал себя плохо и рухнул на газон. Сразу же была вызвана скорая помощь, медики приехали быстро. Игрока пытались реанимировать в течение 40 минут, но безрезультатно. Мужчина скончался.

Как отмечают товарищи по команде, Алексей был спортивным человеком, не пил и не курил. Он был женат, воспитывал двух дочек. Друзья футболиста в шоке от произошедшего.

Причины смерти спортсмена пока не известны. Фото vk.com