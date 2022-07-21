Житель Карелии накопил штрафов за нарушение ПДД и долгов на 167 тысяч

Неплательщик за коммуналку и лихач накопил долгов на 167 тысяч рублей. В отношении него было составлено 18 исполнительных производств. Но мужчина выплачивать долги не торопился, на прием к приставам в Костомукше не являлся. Его разыскали и доставили в отделение судебных приставов, где ему рассказали о негативных последствиях его действий.

«Неплательщик был ознакомлен с постановлением, вынесенным судебным приставом-исполнителем, о наложении ареста на средства на расчетных счетах в кредитных организациях и тут же сотрудник службы составил 15 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.25 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых все штрафы судом удвоены, поскольку задолженность не была погашена в 60-дневный срок», - прокомментировали в ведомстве.

Мужчина не стал усугублять ситуацию и в течение пяти дней полностью погасил долг.(фото unsplash.com, Андрей Сизов)