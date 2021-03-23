Россиян предупредили о риске роста цен на бензин на 14%

В Независимом топливном союзе России (НТС) предупредили о рисках роста цен на бензин. До конца года цены на бензин в рознице могут вырасти выше инфляции. При негативном сценарии бензин может подорожать на 13,77%, об этом пишут «Известия».

Независимый топливный союз направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива. НТС обратил внимание на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Согласно им, с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года цены на бензин АИ-92 и АИ-95 увеличились более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тысяч и 55,3 тысяч рублей за тонну.

В топливном союзе заявили, что такой значительный рост наблюдается впервые. Обычно в этот период биржевая стоимость топлива падала, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии весенне-летнего сезона независимым АЗС, транспортным и сельхозкомпаниям.

Ключевым драйвером увеличения биржевых и розничных цен стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков), которые растут по нескольким причинам. В частности, это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года.

«Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки»,

- приводит издание выдержку из письма НТС.

В союзе отметили, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса, в связи с чем все выше вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.

НТС предложил несколько вариантов, как можно избежать топливного кризиса. Так в организации считают, что требуются дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, что повысит привлекательность поставок на внутренний рынок.

В качестве меры может быть снижение снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. Вдобавок в союзе считают необходимым отменить демпфер. Специалисты указывают, что вместо сглаживания влияния колебаний внешней конъюнктуры на внутренний рынок он выступает дестабилизирующим фактором.

В Минэнерго РФ отреагировали на предложения топливного союза. В ведомстве считают, что нельзя обсуждать отмену демпфера, так как это лишит рынок защитного механизма, пишет РИА Новости.

Замминистра энергетики Павел Сорокин напомнил, что правительство и топливные компании приняли необходимые срочные меры реагирования на ситуацию роста оптовых цен на топливо. С 1 мая заработает скорректированный демпферный механизм. Также с марта повышены нормативы продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11% от месячного объема производства, дизтоплива - до 7,5% и сжиженных углеводородных газов (СУГ) - также до 7,5%.

«С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции»,

- говорит Сорокин. По мнению чиновника, этих мер достаточно для сохранения стабильной ситуации, но министерство продолжает мониторинг. (фото Геннадий Черкасов, 1npf.com)