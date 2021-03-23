Эпидемиолог оценила возможность повторной прививки «Спутником V»

Делать повторную прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», предположительно, будет уже нельзя. Об особенностях повторной вакцинации рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эпидемиолога, векторная вакцина дает высокий подъем антител.

«Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме»,