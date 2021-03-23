Более восьми тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8457 человек. Скончались 427 пациентов. Выздоровели 10 860 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1042 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 812, в Ленинградской области - 128, в Вологодской области - 97, в Архангельской области - 84, в Мурманской области - 74.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 474 610 раз. Умерли 95 818 пациентов.

Напомним, в Карелии 22 марта выявлены 86 новых зараженных Covid-19. Фото userapi.com