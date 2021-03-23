23 марта 2021, 11:23
Россия

Более восьми тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки

Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8457 человек. Скончались 427 пациентов. Выздоровели 10 860 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1042 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 812, в Ленинградской области  - 128, в Вологодской области - 97, в Архангельской области - 84, в Мурманской области - 74.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 474 610 раз. Умерли 95 818 пациентов.

Напомним, в Карелии 22 марта выявлены 86 новых зараженных Covid-19. Фото userapi.com

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статистика
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