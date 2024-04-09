Россиян предупредили о повышении стоимости гречки

Цены на гречневую крупу в России вырастут уже в текущем году. Это произойдет из-за уменьшения посевных площадей, передает Forbes, ссылаясь на экспертов.

Сейчас стоимость гречки в магазинах находится на рекордно низком уровне, так как предложение превышает спрос. Но это обернулось проблемами для сельхозпроизводителей

В мае 2022 года средняя стоимость гречневой купы увеличилась до 144,2 рубля за килограмм, а в феврале 2024-го она снизилась до 85,9 рубля. При этом себестоимость выращивания гречихи растет, но реализовать крупу по высокой цене невозможно.

Эксперты прогнозируют, что в этом году посевные площади под этой культурой сократятся на треть, что неизбежно приведет к росту цен на гречку до 140 рублей за килограмм к 2025 году. // фото: freepik.com