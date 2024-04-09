Андрей Мазуровский: «Министры меняются, война с ОМК продолжается»

Текст: Андрей Мазуровский

Получаю немало звонков и писем от жителей республики, выступающих в поддержку Олонецкого молокозавода. Многих интересует мое мнение. Могу сказать, что как покупателю мне нравится продукция этого предприятия, вкусная, свежая, разнообразная. Редко можно встретить и столь грамотное, доброжелательное обслуживание продавцами в фирменных магазинах.

Меня трудно заподозрить в симпатии к собственнику предприятия, скрывающему за границей. Жизнь столкнула меня с этим человеком, приходилось и в суд обращаться, чтобы, как говорится, вывести на «чистую воду» и защитить свои права.

Однако предприятие и добросовестно работающий коллектив заслуживают уважение. Считаю, что оно полезно для населения. Не так уж и много у нас успешных предприятий в пищевой промышленности. Таких надо беречь и помогать им. И власть обязана это делать. Ведь для того она и существует. Поэтому многие шаги последних лет, направленные на дискредитацию, уничтожение этого предприятия абсолютно непонятны, возмущают жителей Карелии.

Наши журналисты, опираясь на факты, много писали о серьезных ошибках деятельности члена правительства, заместителя премьер-министра РК, министра сельского и рыбного хозяйства РК Владимира Лабинова, нанесшего огромный вред сельскому хозяйству республики безграмотной, вредной, а возможно и противоправной деятельностью.

В тот период, когда государство РФ стало вкладывать в сельское хозяйство значительные средства и по стране заговорили об успехах в этой области, в Карелии эта отрасль оказалось на задворках. У министра были «любимчики», которым он втюхивал финансовые средства без разбора, а были «пасынки», которым не помогали, и даже, напротив, делали все, чтобы довести их до разорения. Видимо, были у министра свои интересы на это. И как оказалось, он меньше всего думал об интересах Карелии. Руководители обозначенных для уничтожения предприятий возражали, пытались бороться с чиновниками, просили помощи, обращались к депутатам, в СМИ, но их не слушали и не слышали.

Даже президент Путин на встрече с нашим Главой республики обратил его внимание на неполадки в сельском хозяйстве Карелии, просил разобраться. Однако должного внимания на это не обратили. Результат налицо. Некоторые предприятия уже обанкротились. И вроде этот процесс в экономике обычный, почти рядовой, но жаль, что именно властью он и был спровоцирован. Сейчас В. Лабинов отстранен от дел, идет судебный процесс. Не знаю, окажется ли прав Глава Карелии, заявивший после подписания собственного указа о его освобождении от работы, что республика много потеряла с уходом этого специалиста. Министра нет, а война, начатая с Олонецким молокозаводом, продолжается. Она раздражает людей, отвлекает от насущных дел, не дает спокойно работать коллективу, порождает недовольство в республике и обостряет социальную обстановку.

Может, следует больше считаться с населением, учитывать его интересы, разобраться с проблемами этого предприятия, оказать ему поддержку и помощь, если это необходимо? Разве не этим должны заниматься специалисты министерства и правительство?