08 апреля 2024, 21:41
Лесоэкспортеры Карелии получили льготу на 356 млн рублей
В прошлом году лесопромышленники существенно сэкономили
Лесопромышленники в Карелии воспользовались мерой поддержки, которую приняло в прошлом году российское правительство. Это понижающий коэффициент к арендной плате, сообщили в минприроды республики.
Льготу применили к 19 арендаторам лесного фонда, ее общая сумма составила более 356 миллионов рублей.
- Это, безусловно, помогло многим карельским лесозаготовителям сохранить свою работу в период поиска новых рынков сбыта,
– полагает министр Янина Свидская.
Сумма льготы по сокращению арендных платежей на территории лесных регионов Северо-Запада России составила в целом почти миллиард рублей. // фото: pixabay.com