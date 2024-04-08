Лесоэкспортеры Карелии получили льготу на 356 млн рублей

Лесопромышленники в Карелии воспользовались мерой поддержки, которую приняло в прошлом году российское правительство. Это понижающий коэффициент к арендной плате, сообщили в минприроды республики.

Льготу применили к 19 арендаторам лесного фонда, ее общая сумма составила более 356 миллионов рублей.

- Это, безусловно, помогло многим карельским лесозаготовителям сохранить свою работу в период поиска новых рынков сбыта,

– полагает министр Янина Свидская.

Сумма льготы по сокращению арендных платежей на территории лесных регионов Северо-Запада России составила в целом почти миллиард рублей. // фото: pixabay.com