Президент отметил эффективность развития Карелии

За последние годы Карелия на треть увеличила средние показатели динамики по темпам роста инвестиций. Президент России Владимир Путин поручил проработать меры поддержки регионов, показавших эффективность в использовании государственных программ. Об этом он сказал на совещании с членами Правительства РФ по итогам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития регионов (ИПСЭР) и планам по их продлению на 2025—2030 годы. В совещании по видеосвязи принял участие Глава Карелии Артур Парфенчиков.

С докладом о реализации индивидуальных программ регионов выступил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Индивидуальные программы действовали с 2020 года в 10-ти регионах, где уровни безработицы и бедности были выше, чем в среднем по стране, а показатели доходов населения и инвестиции ниже. Программы запускали с целью создания новых точек роста и условий для опережающего развития. Срок их действия – 5 лет.

По словам министра, ряд субъектов значительно нарастил динамику по темпам роста инвестиций. Среди этих лидирующих регионов и Карелия. Республика увеличила эту динамику на треть.

Большую роль сыграла совместная работа самих региональных команд и их кураторов. Адыгея и Карелия существенно улучшили свои социально-экономические показатели и вышли из десятка отстающих регионов. Для Карелии Правительство продлило федеральную целевую программу до 2030 года,

– сказал Максим Решетников.

Владимир Путин поблагодарил участников ИПСЭР за проведенную работу и отметил регионы, вышедшие из десятки отстающих, благодаря ИПСЭР – Карелию и Адыгею. Президент подчеркнул, что «необходимо поддержать тех, кто доказал, что может работать эффективно».

– Мы были активными инициаторами создания программы ИПСЭР несколько лет назад. Тогда мы были не в десятке, а в тройке проблемных регионо. ИПСЭР – это универсальный механизм. В нем есть те мероприятия, которые нам очень помогли – это и вопросы нормативного регулирования в интересах региона и конкретные задачи конкретным министерствам и ведомствам. Огромное спасибо Вам за поддержку! Федеральная целевая программа продлена до 2030 года. Мы бы хотели тот положительный опыт, который мы наработали в рамках ИПСЭР, применить к расширению инструментария федеральной целевой программы.

– отметил в ходе совещания Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В ответ на предложение Главы Карелии, Владимир Путин поручил проработать вопрос использования мер поддержки аналогичных ИПСЭР в рамках других государственных программ и нацпроектов.