05 апреля 2024, 07:50
Экономика

Карелия выбралась из списка 10 отстающих регионов

Наш регион покинул перечень субъектов РФ, где не справляются с индивидуальными программами развития

Находившаяся ранее в списке аутсайдеров по индивидуальному развитию Карелия выбралась из него. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Ведомство ведет перечень регионов, где плохо справляются с программами индивидуального развития, таких субъектов 10. Вместе с Карелией этот список покинула Адыгея. Теперь отстающими вместо них признали Хакасию и Кировскую область.

Российское правительство представит президенту обновленные программы поддержки 10 отстающих регионов. // фото: pixabay.com

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