Карелия выбралась из списка 10 отстающих регионов

Находившаяся ранее в списке аутсайдеров по индивидуальному развитию Карелия выбралась из него. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Ведомство ведет перечень регионов, где плохо справляются с программами индивидуального развития, таких субъектов 10. Вместе с Карелией этот список покинула Адыгея. Теперь отстающими вместо них признали Хакасию и Кировскую область.

Российское правительство представит президенту обновленные программы поддержки 10 отстающих регионов. // фото: pixabay.com