В Карелии объявлены аукционы на участки для добычи камня

Министерство природных ресурсов Карелии объявило новые аукционы на право пользования участками недр местного значения. Торги будут проходить в электронном виде.

Заявлены следующие участки:

- Участок «Кондимяги» для разведки и добычи камня для строительства (блоки) – (Кондопожский район).

- Участок «Ковадъярви» для разведки и добычи камня для строительства (блочный камень, мрамор) – (Пряжинский район).

- Участок «Каскесручейское» для разведки и добычи камня для строительства (блоки, габбродиабаз) – (Прионежский район).

Заявки принимаются до 17.00 по московскому времени 16 апреля. Сам аукцион состоится 15 мая. // Фото: паблик "Интеркамень".