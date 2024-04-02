02 апреля 2024, 15:38
В Карелии объявлены аукционы на участки для добычи камня
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 апреля
Министерство природных ресурсов Карелии объявило новые аукционы на право пользования участками недр местного значения. Торги будут проходить в электронном виде.
Заявлены следующие участки:
- Участок «Кондимяги» для разведки и добычи камня для строительства (блоки) – (Кондопожский район).
- Участок «Ковадъярви» для разведки и добычи камня для строительства (блочный камень, мрамор) – (Пряжинский район).
- Участок «Каскесручейское» для разведки и добычи камня для строительства (блоки, габбродиабаз) – (Прионежский район).
Заявки принимаются до 17.00 по московскому времени 16 апреля. Сам аукцион состоится 15 мая. // Фото: паблик "Интеркамень".