29 марта 2024, 19:39
Зарубежные онлайн-заказы обложат пошлиной независимо от их цены
Россиян предупредили о подорожании товаров на иностранных маркетплейсах
Беспошлинный порог на заказы товаров из-за рубежа отменят в России. Во сколько бы ни обошлись такие онлайн-покупки, на них нужно будет уплачивать ввозные сборы, передают «Ведомости», ссылаясь на осведомленный источник.
Это случится, когда в силу вступят поправки в законодательство Евразийского экономического союза.
Также введут определение товаров электронной торговли. При покупке гражданам нужно будет платить обязательные сборы. // фото: freepik.com