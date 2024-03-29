Для строительства глубоководного порта в Карелии ищут инвестора

Строительство глубоководного порта в Кеми – мощный проект, который оживил бы в районе, да и в Карелии в целом, многое: экономику, туризм, дал бы новые рабочие места. Но затянувшиеся судебные тяжбы по поводу земельного участка в порту, отсутствие денег в бюджете ставят под сомнение его реализацию.

Еще десять лет назад – в 2014 году глава республики Александр Худилайнен заявлял о строительстве глубоководного порта в Кеми. По оценке экспертов, после проведения работ глубина в порту может достигнуть 25 метров, и это позволило бы принимать суда любого класса. Предполагалось, что через Кемь будут перевозить уголь, нефтепродукты, пиломатериалы – как на экспорт, так и на импорт. Проект тогда не был реализован, но в правительстве Карелии о нем не забыли.

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