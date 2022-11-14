Россиян предупредили о комментариях мошенников в соцсетях

Мошенники стали использовать новую тактику для кражи персональных данных россиян в соцсетях. Об этом рассказала эксперт «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова, ее слова приводят «Известия».

Специалист пояснила, что злодеи оставляют оскорбительные комментарии под публикациями пользователей соцсетей с открытыми аккаунтами. Тем самым они привлекают внимание жертвы. Человек заходит на личную страницу оставившего комментарий юзера, но она оказывается закрытой. Однако, в шапке профиля обнаруживается ссылка, якобы, на аккаунт обидчика в другой социальной сети.

Если пользователь переходит по этой ссылке, он попадает на фейковую страницу авторизации. Мошенники воруют все данные, которые там вводятся.

Эксперт подчеркнула, что в последнее время злоумышленники активно интересуются не только аккаунтами в соцсетях, большой интерес у них вызывает, в частности, Telegram. // Фото: unsplash.com