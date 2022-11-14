Ребенку оторвало палец на перемене в российской школе

В Иркутске ученик одной из школ лишился части пальца после того, как на перемене его одноклассник прихлопнул его руку дверью. Мать пострадавшего винит во всем учителей, пишет «Лента.ру».

По мнению женщины, педагоги на перемене не следили за детьми, к тому же допустили ситуацию, когда ее сын стал жертвой травли. После того, как ребенок лишился части конечности, учителя не смогли правильно оказать первую помощь, палец просто затоптали, и его не удалось восстановить, сообщила мать.

Женщина также отметила, что во время происшествия школьная медсестра была на обеде, и в течение часа ее ребенку вовсе не оказывали никакой помощи.

Мать пострадавшего добавила, что в школьном чате ее сын вместо сочувствия получил в свой адрес порцию мемов от одноклассников, которые издевались над его травмированной конечностью. // Фото: unsplash.com