Россиян хотят избавить от мошенников с подменными номерами

Структура Роскомнадзора собирается создать технологию, которая будет бороться с использованием подменных номеров. Она должна сделать такую подмену невозможной, пишет «Коммерсант».

Только в прошлом году мошенники с помощью такого приема похитили у россиян около 45 миллиардов рублей.

По данным издания, крупные операторы связи уже не разрешают подмену номеров. Они используют для блокировки свои антифрод-системы. Но маленькие региональные провайдеры, наоборот, предоставляют своим клиентам эту услугу.

На разработку единой системы борьбы с фальшивыми номерами уже выделили 8,2 миллиона рублей. Тендер проводился в закрытом режиме.

Но решить проблему полностью не удастся, пока к борьбе не подключатся и иностранные операторы. // Фото: niekverlaan/Pixabay.com