На фоне обвала рубля Центробанк приостановил покупку валюты

Днем 24 января ЦБ РФ в рамках бюджетного правила временно прекратил покупать иностранную валюту. Решение о возобновлении покупки регулятор примет, учитывая фактическую обстановку, говорится на его официальном сайте.

Центробанк хочет снизить волатильность финансовых рынков и спасти российский рубль от стремительного падения. Оно началось на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины.

Рубль на торгах по отношению к доллару и евро упал почти до годового минимума. Биржевые индексы тоже падают, российский фондовый рынок несет потери.

Банк России заверяет, что следит за ситуацией и имеет инструменты для предотвращения угрозы финансовой стабильности. // Фото: Maklay62/Pixabay.com