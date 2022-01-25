25 января 2022, 07:31
На фоне обвала рубля Центробанк приостановил покупку валюты
Банк России сообщил, что примет решение о возобновлении покупки долларов и евро с учетом обстановки
Днем 24 января ЦБ РФ в рамках бюджетного правила временно прекратил покупать иностранную валюту. Решение о возобновлении покупки регулятор примет, учитывая фактическую обстановку, говорится на его официальном сайте.
Центробанк хочет снизить волатильность финансовых рынков и спасти российский рубль от стремительного падения. Оно началось на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины.
Рубль на торгах по отношению к доллару и евро упал почти до годового минимума. Биржевые индексы тоже падают, российский фондовый рынок несет потери.
Банк России заверяет, что следит за ситуацией и имеет инструменты для предотвращения угрозы финансовой стабильности. // Фото: Maklay62/Pixabay.com