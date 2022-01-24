Врач Мясников назвал неожиданный симптом рака

Популярный теледоктор Александр Мясников считает, что повышенный уровень кальция в организме человека может говорить о серьезных заболеваниях вплоть до онкологии. Своем мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Повышенный уровень кальция, по словам врача, может быть симптомом рака почек, рака легкого или аденомы паращитовидной железы.

Низкое содержание кальция в организме чаще всего приводит к сильной слабости, при которой человек не может поднять и стакан воды.

Мясников предостерег от приема большого количества кальция в таблетках, так как это может привести к камням в почках. (фото yugopolis.ru)