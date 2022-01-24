В Ленинградской области усилили ограничения из-за коронавируса

По соседству с Карелией усилили ограничительные меры из-за пандемии. Необходимость мер вызвана взрывным ростом заболевших. Если еще неделю назад в Ленобласти фиксировалось порядка 300 заболеваний в сутки, то сегодня их количество возросло до 728, сообщает пресс-служба правительства области.

В Ленинградской области любые массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек. Обязательное условие – наличие у всех участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания в течение последнего года или отрицательный ПЦР-тест.

Наполовину должна быть сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть ковид-паспорт. Аналогичные ограничения действуют в «желтой» зоне для ночных клубов, передвижных цирков-шапито, салонов красоты, ресторанов, кафе и предприятий общепита.

Организациям и предпринимателям рекомендовано отправить на удаленку не менее 30% сотрудников, в первую очередь, не переболевших, не привитых, старше 60 и с хроническими заболеваниями. Пассажиры автобусов должны быть в защитных масках. (фото pixabay.com, geralt)