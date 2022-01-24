Новую выплату для детей-сирот ввели в Карелии

В Карелии с нового года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут получать карманные деньги от республики.

В пресс-службе министерства соцзащиты региона сообщили, что согласно республиканскому закону размер ежемесячной выплаты составит одну тысячу рублей. ожидается, что новая мера поддержки поможет воспитать у детей финансовую грамотность.

«Выплату смогут получать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в соответствующих организациях и обучающиеся в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования»,

- пояснили в министерстве.

Деньги поступят на лицевой счет на имя ребенка в банке. При этом власти не будут требовать отчета о том, куда ребенок потратил эту тысячу. Порядок предоставления новой меры соцподдержки утвержден постановлением правительства Карелии. (фото pixabay.com, QuinceCreative)