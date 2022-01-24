ГИБДД объяснила, кому грозит штраф за отсутствие техосмотра

С 1 марта автомобилистов, которые не прошли техосмотр, будут штрафовать на две тысячи рублей. Штраф грозит водителям только тех транспортных средствах, для которых техосмотр остался обязательным. Об этом сообщил замначальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин, пишет Autonews.ru. Штраф водители будут получать раз в сутки.

Техосмотр остался обязательным в нескольких ситуациях. В частности, при постановке на государственный учет машины, с года изготовления которой прошло более 4 лет, включая год изготовления; при регистрационных действиях в связи со сменой владельца машины, с года изготовления которой прошло более 4 лет; при регистрационных действиях, связанных с изменением конструкции и/или заменой основного компонента. Также техосмотр остался обязательным для коммерческого транспорта, который принадлежит юрлицам: такси, автобусы и грузовики.



Напомним, перед Новым годом в России отменили обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов физлиц, которые граждане используют в личных целях. (фото pixabay.com, jlamping)