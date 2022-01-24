Регионы России готовятся прививать подростков от коронавируса

Минздрав РФ разрешил разработчику вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» провести клинические исследования. По информации «Известия», разрешение дано на проведение I–III фаз исследования.

Первые партии вакцины для детей от 12 до 17 лет уже поступили в ряд российских регионов. По сообщению РБК, «Спутник М» доставили в Ленобласть и Петербург, Свердловскую, Иркутскую, Оренбургскую, Сахалинскую, Магаданскую и Псковскую области. Также первые партии препарата получили Забайкальский и Алтайский край, Чувашия и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

Как сообщает РИА Новости, вакцину также доставили в Подмосковную область. 1,8 тысяч комплектов доз поставили в пункты вакцинации детских поликлиник. Ранее препарата также получили Ямало-Ненецкий АО и Курская область.

Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов. Вакцинация будет проводиться с письменного согласия родителей и на добровольной основе. Перед прививкой ребенка осмотрит педиатр. (фото pixabay.com, KitzD66)