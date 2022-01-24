Ребенок родился на борту вылетевшего из Москвы самолета

На борту самолета компании «Аэрофлот», выполнявшего рейс из Москвы в Доминикану, родился ребенок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение авиакомпании.

«На нашем рейсе Москва - Пунта-Кана, выполнявшемся 21 января, родился славный мальчик»,

- говорится в публикации.

В «Аэрофлоте» отметили, что роды прошли успешно благодаря слаженным действиям экипажа воздушного судна. Фото pixabay.com/blende12