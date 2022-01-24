24 января 2022, 15:22
В Кремле оценили вероятность локдауна из-за всплеска заболеваемости
В стране несколько дней подряд обновляется суточный рекорд по новым инфицированным
Власти России не рассматривают возможность введения нового локдауна в стране из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова цитирует РИА Новости.
«В России никакие локдауны сейчас никто не обсуждает», - отметил пресс-секретарь президента.
Напомним, последние несколько дней в стране обновляется рекорд по суточному числу новых инфицированных. 23 января выявлены более 65 тысяч зараженных коронавирусом. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt