В Кремле оценили вероятность локдауна из-за всплеска заболеваемости

Власти России не рассматривают возможность введения нового локдауна в стране из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова цитирует РИА Новости.

«В России никакие локдауны сейчас никто не обсуждает», - отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, последние несколько дней в стране обновляется рекорд по суточному числу новых инфицированных. 23 января выявлены более 65 тысяч зараженных коронавирусом. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt