Россия с понедельника ограничит авиасообщение со всем миром

Из-за пандемии коронавируса в мире Россия с понедельника, 23 марта, временно приостанавливает авиасообщение с другими странами. Ранее стало известно о приоставноке полетов в Турцию и ряд государств Азии.

Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств. Перечень стран, в столицы которых сохранятся рейсы, можно посмотреть на сайте Росавиации.

Как пишут «Ведомости», сохранятся чартерные рейсы для возвращения россиян из-за рубежа и вывоза иностранных граждан из России.

По последним данным в России выявлено 367 заболевших коронавирусом, за последние сутки был зафиксирован 61 новый случай.