Россия с 9 августа открывает перелеты еще в три страны

С понедельника, 9 августа, Россия запустила рейсы в Бахрейн, Доминикану и Молдавию. Авиасообщение с этими государствами ранее прервали из-за пандемии COVID-19. Теперь в неделю из Москвы будут отправляться по два-три самолета, передает РИА Новости.

В частности, в Бахрейн россияне смогут попасть из Москвы дважды в неделю. Самолеты будут приземляться в Манаме.

В Доминикану авиаперевозчики из РФ будут летать трижды в неделю. Рейсы запланировали по маршрутам Москва — Пуэрто-Плата, Москва — Пунта-Кана и Москва — Ла-Романа.

В Молдавию полетит борт из Москвы до Кишинева, каждую неделю он станет выполнять три рейса.

Также с понедельника увеличилось количество регулярных рейсов в Сирию. Прежде в Дамаск отправлялся один самолет в неделю, теперь их будет три. // Фото: Pixabay