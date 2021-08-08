Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России завоевала на летних Олимпийских играх в Токио 71 медаль - 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. В общем медальном зачете сборная страны оказалась на пятом месте, передает «Интерфакс». Победу в медальном зачете одержала команда США, вторыми стали китайцы, третьими японцы, четвертыми британцы.

По общему количеству наград Россия заняла третье место. Первое место у Штатов с 112 наградами, второе у Китая с 88 медалями.

Россияне завоевали медали в спортивной гимнастике, синхронном плавании, легкой атлетике, боксе, фехтовании, пулевой стрельбе, плавании, тхэквондо, теннисе, борьбе, баскетболе 3х3, стрельбе из лука, пляжном волейболе, академической гребле, художественной гимнастике, волейболе, прыжках в воду, велотреке, дзюдо и гандболе.

Сегодня, 8 августа, игры торжественно закрываются в Японии. (фото AFP, sport-express.ru)