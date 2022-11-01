Россия может ввести безвизовый режим для иностранцев

Правительству РФ, вместе с МИД, МВД и ФСБ поручено подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранных граждан. О поручении президента Владимира Путина сообщает пресс-служба Кремля. Безвизовый режим может быть установлен без принципа взаимности.

Предложение о безвизовом режиме будут касаться поездок в Россию из-за рубежа в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных событиях.

«Правительству РФ подготовить совместно с МИДом России, МВД России, ФСБ России и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в РФ иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях»,

- сказано в сообщении Кремля. Предложения должны быть представлены до 1 июня 2023 года.

Среди других поручений - возобновление действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень недружественных, а также предложения по увеличению срока действия многократной туристической визы. (фото «Петрозаводск говорит»)