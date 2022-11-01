Идея об уголовной ответственности для уклонистов потеряла актуальность

Инициатива о введении уголовной ответственности за уклонение от службы в период мобилизации больше не рассматривается в Госдуме. Такое заявление сделали председатели думских комитетов по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

Между тем парламентарии подтвердили, что в самом начале объявления частичной мобилизации идея о введении ответственности для уклонистов рассматривалась. Поскольку сейчас частичная мобилизация завершена, инициатива больше не актуальна.

«Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается»,

- распространила пресс-служба ЕР комментарий депутатов Пискарева и Картаполова.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в ГД сообщали о планах внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафов и даже лишения свободы до пяти лет. (фото Алексей Майшев, РИА Новости)