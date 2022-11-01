Правительство сохранило льготный тариф на электроэнергию для Карелии

Льготные тарифы на электроэнергию для предприятий Карелии продлили еще на пять лет. О решении кабмина сегодня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Льготный тариф на электроэнергию для карельских предприятий продлен еще на 5 лет. Правительство России приняло соответствующее постановление»,

- написал руководитель региона в своем аккаунте.

Парфенчиков подчеркнул, что это важное для республики решение, которое станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса, крупных производств и в целом экономики Карелии. (фото unsplash.com, Art Wall - Kittenprint)