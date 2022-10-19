Карелии планируют продлить льготный период потребления энергии

Проект постановления о продлении в Карелии льготного периода приобретения электроэнергии до 2027 года внесен министерством энергетики России в правительство РФ. Документ уже поступил на согласование, сообщили в госкомитете республики по ценам и тарифам.

Стоит отметить, что в 2017 году цены на электроэнергию для большинства бизнес-потребителей составляли 9,86 руб/кВт/ч, что являлось сдерживающим фактором экономического развития Карелии. В апреле 2018 года региональное правительство добилось включение республики в перечень территорий, для которых электроэнергия приобреталась по льготным ценам.

«Это позволило резко снизить стоимость электроэнергии для промышленных покупателей, что повлекло рост объемов промышленного производства на 12%, особенно в обрабатывающих производствах – на 120%. Также увеличился оборот розничной торговли на 46%, прибыль предприятий выросла в 3,7 раза, на 19,4% повысилась реальная заработная плата»,

- пояснили в комитете.

Срок включения Карелии в перечень территорий с льготными тарифами истекает 1 января 2023 года. То есть, начиная с первых дней нового года прогнозный рост цен на электроэнергию составит от 25% до 110% для разных групп потребителей, исключая население. Но регион вновь вышел с предложением о продлении до 2027 года льготных тарифов, глава республики Артур Парфенчиков обратился лично к Владимиру Путину за содействием. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также поддержал инициативу губернатора. Фото: pxhere.