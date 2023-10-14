Россия и Белоруссия будут вместе ловить водителей-нарушителей

ГИБДД России и ГАИ Белоруссии будут обмениваться информацией обо всех нарушителях, включая тех, чьи транспортные средства попали в объективы дорожных камер, сообщает «Коммерсант».

До настоящего времени из-за отсутствия координации ведомств многие владельцы автомобилей с белорусскими номерами штрафы просто не платят. Точно так же российские нарушители уходят от ответственности в союзном государстве.

Проект соглашения одобрили президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин, а 8 сентября 2022 года документ подписали главы МВД. И вот соглашение ратифицировала Госдума. После вступления соглашения в силу (его еще должны одобрить Совет федерации и президент Владимир Путин, поэтому точной даты нет) контроль за исполнением постановлений заметно упростится.

Эксперты отмечают, что в России много также машин с номерами Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Их владельцы также нарушают, за ними также следует установить контроль. // Фото: macrovector / Freepik