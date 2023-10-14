Wildberries отменяет комиссию по платежам картами Visa и Mastercard

Wildberries отменяет комиссию в размере 3% стоимости заказа при его оплате картами Visa и Mastercard, а также вернет клиентам излишне удержанные средства, сообщает РИА Новости.

Это решение компанией принято в ходе проводящейся проверки Генеральной прокуратуры.

«С учетом позиции Генпрокуратуры России ООО «Вайлдберриз» принято решение отказаться от взимания указанной дополнительной платы. Что касается взимаемой платы при возврате товара, организованная Генеральной прокуратурой проверка продолжается»,

- говорится в сообщении.

В отношении Wildberries по поручению генпрокурора России Игоря Краснова были организованы проверки, к которым привлекались специалисты Роспотребнадзора, Банка России и Минпромторга. // Фото: Freepik